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Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ в Белгородской области

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Reuters

Утром 28 мая Белгородскую область атаковали два беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ планировали при помощи дронов самолетного типа совершить теракт на объектах в России. Около 10:40 мск беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Информацию о разрушениях и пострадавших Минобороны не привело.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, однако в частном жилом доме были выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль.

28 мая первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тыс. украинских дронов, которые нарушили государственную границу.

Ранее в Московской области уничтожили воздушный шар.

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