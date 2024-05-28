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В ФСБ рассказали про учения российских пограничников с ударными беспилотниками на границе

ФСБ: пограничники РФ на украинском участке учатся применять ударные дроны

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РИА «Новости»

Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, сотрудники Погранслужбы сосредоточились на купировании попытки проникновения на территорию России украинских противников.

Российские пограничники пересматривают формы и способы своей деятельности, в том числе улучшают тактику применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивают систему фортификационных сооружений и инженерных заграждений. Также на границе совершенствуют боевой и технический потенциал пограничных органов, в том числе оснащение бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотниками и средствами борьбы с ними.

Генерал обратил внимание, что на границе с Украиной увеличили численность подразделений.

Ранее в ФСБ заявили, что Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России.

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