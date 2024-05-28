Латвия собралась инвестировать в развитие «армии дронов»

Латвия инвестирует €20 млн в развитие «армии дронов». Об этом написал в своем аккаунте X министр обороны страны Андрис Спрудс.

Он пояснил, что такая сумма нужна, чтобы улучшить возможности беспилотников. Более €10 млн уйдет на производителей дронов.

Спрудс отметил, что уже в июне на полигоне Селия военнослужащие развернут мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов для начала работы.

До этого заместитель руководителя министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что союзники Киева поставляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), непригодные для условий российско-украинского конфликта.

Он подчеркнул, что украинские беспилотники нуждаются в доработке, а Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов и оборудования. По словам Борнякова, украинская сторона разработала собственные системы распознавания с использованием искусственного интеллекта в области военных целей.

Ранее в войсках РЭБ заявили, что ОПК позволяет включать терминалы Starlink в СВО в список целей.