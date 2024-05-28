Военный эксперт узнал о нежелании харьковских спасателей из-за мин тушить пожары

Сотрудники украинского МЧС в Харьковской области отказываются выезжать на борьбу с природными пожарами, поскольку украинские военные заминировали большую часть лесополос и полей. Об этом в интервью РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что в пригородах Харькова и других районах Харьковской области из-за сухой жаркой погоды с ветром начались природные пожары.

По словам Марочко, на дорогах разместилось большое количество блокпостов, через них проезд перекрыт для всех, кроме украинских силовиков со специальными пропусками. Данный факт, как утверждает подполковник, не только препятствует борьбе с огнем спасателям, но зачастую и подвергает их опасности, из-за чего расчеты попросту отказываются выезжать на вызов.

Накануне сообщалось, что государственное бюро расследований Украины приступило к изучению обстоятельств отступления подразделений ВСУ при наступлении армии России в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.