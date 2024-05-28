Бойцы «Хезболлы» выпустили свыше 80 ракет по Израилю

Шиитская организация «Хезболла» совершила массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. Об этом пишет ТАСС.

Были выпущены более 80 снарядов из реактивных систем залпового огня по городу Кирьят-Шмона и поселениям Мерон, Кфар-Хошен и Цафон. Эта операция была ответом на израильский авианалет на госпиталь в городе Бинт-Джбейль на юге Ливана, 11 человек получили ранения, один не выжил. Информацию об этом передали представители «Хезболла» в сводке военно-информационной службы.

Ранее беспилотники-камикадзе, запущенные шиитскими бойцами, атаковали военные объекты в районе города Нагария на севере Израиля, нанеся ущерб командному пункту 411-го артиллерийского дивизиона и казарме. В ответ на это израильские ВВС и беспилотники атаковали форпосты «Хезболлах» в западном секторе ливанского юга, проведя пять ударов по штабу шиитских спецподразделений «Радван» в поселке Аит-эш-Шааб, а также по огневым позициям в районе Мейс-эль-Джебель и Эль-Хиям.

Ранее армия Израиля ликвидировала одного из командиров «Хезболлы».