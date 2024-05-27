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Рост закупок металла из РФ связали с производством оружия для ВСУ

Депутат Делягин связал рост закупок металла из РФ с производством оружия для ВСУ

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Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал увеличение Евросоюзом в марте закупок российского металла с производством оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это связанно с увеличением производства снарядов и другой боевой техники [ВСУ]. Боевая техника требует металлов», — сказал он.

До этого сообщалось, что НАТО собирается создать на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он также заявил, что переданное союзниками Украины оружие уже не западное, поэтому украинские войска имеют право наносить им удары по военным объектам на территории России.

Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия Североатлантического альянса для ударов по территории Российской Федерации.

Ранее Италия раскритиковала предложение разрешить ВСУ удары по России оружием НАТО.

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