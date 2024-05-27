Египетский военный погиб в перестрелке с израильской армией

В пресс-службе армии Египта заявили, что военнослужащий Вооруженных сил страны погиб в результате перестрелки в приграничном районе Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что ВС Египта в текущий момент расследуют детали произошедшего.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что 27 мая вблизи с границей Египта в секторе Газа произошел «инцидент со стрельбой». ЦАХАЛ также расследует произошедшее совместно с представителями египетской стороны.

До этого стало известно, что между военнослужащими армий Израиля и Египта 27 мая произошла перестрелка на контрольно-пропускном пункте в городе Рафах — расположен на границе Египта и сектора Газа.

Накануне сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом, Египтом и Израилем о передаче контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа европейской миссии. Таким образом США пытается найти выход из тупика в вопросе обеспечения безопасности на границе, в который попали Израиль и Египет.

Ранее в Израиле заявили об увеличении военного контингента в Рафахе.