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В Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ

Ганчев: в Волчанском районе, предположительно, сбит украинский самолет

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Global Look Press

В Волчанском районе, предположительно, сбит самолет Вооруженных сил Украины, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолет», — сказал Ганчев.

До этого Mash писал, что 27 мая в сторону ДНР из Полтавской области летели два украинских военных самолета. Один из них был сбит под Волчанском, второй смог улететь.

По данным канала, система С-400 сбила украинский истребитель МиГ-29 тремя ракетами, выпущенными с территории Белгородской области. Журналисты отмечали, что накануне в районе Волчанска был замечен бывший словацкий МиГ-29AS с управляемыми высокоточными бомбами GBU-39B SDB американского производства.

В мае координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что под контролем ВС РФ находится уже более половины территории Волчанска.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительный прогноз для Украины по Волчанску.

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