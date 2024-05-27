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Военный аналитик назвал причину ускорившегося наступления армии России

Дандыкин: ВС РФ ускорили наступление из-за перегруппировки резервов ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ увеличили темп наступления и начали почти ежедневно брать под контроль новые населенные пункты из-за того, что украинская армия была вынуждена перебросить все резервы в Харьковскую область, ослабив тем самым оборону на других направлениях, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом пишет «Лента.ру».

«Противник перебросил резервы под Харьков, сняв их с других направлений. Это сказывается на линии боевого соприкосновения и дает возможность нашим группировкам продвигаться вперед. Поэтому каждый день российские военные берут новые населенные пункты», — сказал военный эксперт.

По его словам, такая ситуация способствует ускорению наступления ВС РФ на Харьковском направлении. Несмотря на плотную агломерацию, российские военные продвигаются быстро, отметил Дандыкин.

27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к изучению обстоятельств отступления подразделений ВСУ в Харьковской области.

24 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ взяли под свой контроль более 50% территории города Волчанска в Харьковской области.

Ранее украинский десантник рассказал о тактике ВС РФ по взятию Волчанска.

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