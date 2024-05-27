Несколько поселков Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ

Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Нежеголь повреждения зафиксированы на территории четырех частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли. Также произошло возгорание сухой травы и камыша», — написал глава региона.

Под обстрел также попал поселок Красное, там снаряд прилетел на территорию частного домовладения. В результате чего сгорел трактор местного жителя. По предварительным данным, что никто не пострадал.

До этого ВСУ атаковали заправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области при помощи беспилотника самолетного типа.

В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, при этом в здании АЗС было выбиты стекла и поврежден навес.

Ранее поселки в Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ.