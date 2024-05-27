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Несколько поселков Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ

Гладков: населенные пункты Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ

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Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Нежеголь повреждения зафиксированы на территории четырех частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли. Также произошло возгорание сухой травы и камыша», — написал глава региона.

Под обстрел также попал поселок Красное, там снаряд прилетел на территорию частного домовладения. В результате чего сгорел трактор местного жителя. По предварительным данным, что никто не пострадал.

До этого ВСУ атаковали заправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области при помощи беспилотника самолетного типа.

В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, при этом в здании АЗС было выбиты стекла и поврежден навес.

Ранее поселки в Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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