Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки БПЛА самолетного типа произошла 27 мая приблизительно в 14:30 мск.
До этого стало известно, что средствам ПВО региона удалось сбить самолет Вооруженных сил Украины под Волчанском.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаке ВСУ на заправочную станцию в регионе при помощи беспилотника самолетного типа.
Накануне Гладков сообщал, что участники территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. По его словам, летательный аппарат взорвался в воздухе и его осколки посекли забор частного жилого домовладения и повредили легковой автомобиль. Никто не пострадал.
Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.