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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки БПЛА самолетного типа произошла 27 мая приблизительно в 14:30 мск.

До этого стало известно, что средствам ПВО региона удалось сбить самолет Вооруженных сил Украины под Волчанском.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаке ВСУ на заправочную станцию в регионе при помощи беспилотника самолетного типа.

Накануне Гладков сообщал, что участники территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. По его словам, летательный аппарат взорвался в воздухе и его осколки посекли забор частного жилого домовладения и повредили легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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