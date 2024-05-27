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ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате сброса взрывного устройства никто не пострадал, однако один инфраструктурный объект получил повреждения.

Гладков добавил, что без света временно остаются абоненты сел Дроновка, Смородино, Дорогощь и Почаево. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, заключил губернатор.

До этого ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали автомобильную стоянку в центре города Грайворон в Белгородской области.

Гладков отметил, что в результате падения дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Участники территориальной самообороны оказали ей первую помощь на месте. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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