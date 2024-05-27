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Под Волчанском сбили украинский МиГ-29

Mash: система С-400 в Белгородской области сбила МиГ-29 ВСУ под Волчанском

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Efrem Lukatsky/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили МиГ-29 Вооруженных сил Украины южнее Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты рассказали, что по украинскому истребителю отработали три ракеты комплекса С-400, запущенные из Белгородской области.

Канал отметил, что накануне в районе Волчанска был замечен бывший словацкий МиГ-29AS с бомбами GBU-39B SDB. Это управляемые высокоточные снаряды американского производства, созданные для увеличения числа целей, поражаемых за один вылет самолета.

О том, что белгородские средства ПВО смогли сбить самолет ВСУ под Волчанском, до этого писал Shot. Он отмечал, что по судну отработал комплекс С-300.

В мае неназванный боец 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск заявил, что российские военнослужащие со всех сторон наступают на город Волчанск. По информации американских журналистов, командование Вооруженных сил РФ рассредоточило свои отряды на всем поле боя, в результате чего линия фронта для ВСУ оказалась размыта, приходится вести сражение сразу на 360 градусов.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительный прогноз для Украины по Волчанску.

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