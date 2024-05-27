В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена днем 27 мая в Одесской области, а также еще четырех регионах Украины. Такие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

По данным портала, сирены с предупреждением о потенциальной опасности для граждан зазвучали около 13:25 мск в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

При этом чуть раньше 27 мая тревога объявлялась на время в подконтрольных украинским Вооруженным силам (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

Утром в этот же день воздушная тревога уже объявлялась сразу в восьми регионах страны. Сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также об опасности предупреждали жителей Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областей Украины.

Вооруженные силы (ВС) России начала наносить удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Воздушная тревога объявляется регулярно в различных частях страны, в том числе и в столице, городе Киеве.

В Минобороны заверяли, что атаки производятся только по энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, а также зданиям военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.