Эксперт усомнился в подлинности данных об атаке на российские антенны РЛС

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Эксперт обратил внимание, что данная информация пришла с украинской стороны. При этом, по его словам, в российских источниках подтверждения этих данных нет.

«Первое, что надо сделать, это понять, не фейк ли это ЦИПсО. Нарисовали такую картинку, подбросили, чтобы здесь, что называется, рванули какую-то чеку и сыграли на руку противнику. Потому что, все-таки, в этой ядерной игре победителей не бывает, бывают только проигравшие, когда речь идет о таких державах, как Россия и США», — подчеркнул Михайлов.

Важно детально разобраться в том, что произошло и не делать поспешных выводов, заключил политолог.

25 мая сенатор от Запорожья, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале о возможной атаке ВСУ на СПРН в Краснодарском крае. По его словам, объект являлся ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. Сенатор полагает, что «заказчиком грандиозного преступления» является Вашингтон.

При этом он допустил, что информация об ударе может быть фейком, распространяемым украинской стороной. Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.

Ранее эксперт назвал возможный ответ на удары ВСУ по системам ракетного предупреждения РФ.