Замминистра обороны РФ Криворучко стал фигурантом уголовного дела на Украине

Служба безопасности Украины (ВСУ) заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко по статье украинского уголовного кодекса о «ведении агрессивной войны». Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

«По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ», — отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что Криворучко обвиняется в «ведении агрессивной войны».

В 2022 году СБУ обвинила в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявила в розыск ряд российских чиновников, в частности, замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра обороны России Сергея Шойгу, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главу ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Ранее на Украине возбудили дело против 28 командиров за провал в Харьковской области.