Генерала Попова доставили в суд для решения по смене меры пресечения

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова привезли в 235-й гарнизонный военный суд, где во второй раз рассмотрят ходатайство следствия о смене меры пресечения со следственного изолятора на домашний арест. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в зале суда Попов сидит без наручников за стеклом.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Это дело стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Позднее, по данным «Коммерсанта», у следствия появились некие новые данные, в связи с которыми оно подало ходатайство на изменение меры пресечения с переводом Попова на домашний арест. Заседание назначили на утро 24 мая в том же суде. Тем не менее на слушание не доставили фигуранта, его адвокат также не пришел. Тогда судья решил перенести заседание на 27 мая, если оно понадобится, поскольку в тот же день 2-й Западный окружной военный суд рассматривал апелляцию Попова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Попов прокомментировал решение суда, оставившего его в СИЗО.