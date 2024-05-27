Ганчев заявил о регулярных попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

Вооруженные силы Украины постоянно контратакуют на севере Харьковской области, но прорвать линию обороны российских войск не могут. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он сообщил, что все «основные серьезные» подразделения ВСУ «подтянуты» в этот район, ожидается так же прибытие новых резервов.

«И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается — прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились», — сказал Ганчев.

По его словам, линия фронта растянулась на Волчанский и Харьковский районы. Он также утверждает, что ВС РФ «уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях», в том числе занять высоты в Липцах.

До этого на Украине возбудили дело против 28 командиров за провал в Харьковской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.