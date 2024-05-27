Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ганчев заявил о регулярных попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

Ганчев заявил, что ВСУ контратакуют в Харьковской области, но безуспешно

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины постоянно контратакуют на севере Харьковской области, но прорвать линию обороны российских войск не могут. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он сообщил, что все «основные серьезные» подразделения ВСУ «подтянуты» в этот район, ожидается так же прибытие новых резервов.

«И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается — прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились», — сказал Ганчев.

По его словам, линия фронта растянулась на Волчанский и Харьковский районы. Он также утверждает, что ВС РФ «уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях», в том числе занять высоты в Липцах.

До этого на Украине возбудили дело против 28 командиров за провал в Харьковской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами