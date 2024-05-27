Эксперт раскрыла, кто причастен к атаке на объект ракетного предупреждения РФ

Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина прокомментировала сообщение сенатора от Запорожья, бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. По ее мнению, которое приводит Tsargrad.tv, причастными к данному инциденту могут быть США.

«Наведение украинских дронов и ракет обеспечивают американские самолеты и дроны, летающие над Черным морем. Можно начать их сбивать. Заодно и наши объекты будут целее», — сказала Панина.

Она подчеркнула, что повреждение российской СПРН — крайне серьезный инцидент.

Об атаке ВСУ на СПРН в Краснодарском крае Рогозин сообщил в своем Telegram-канале 25 мая. По его словам, объект являлся ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. Сенатор полагает, что «заказчиком грандиозного преступления» является Вашингтон.

При этом он допустил, что информация об ударе может быть фейком, распространяемым украинской стороной. Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.

Ранее в США раскритиковали призывы к использованию западного оружия против России.