Пушилин назвал перспективы для войск РФ после взятия Архангельского в ДНР

Взятие под контроль российскими войсками населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения сил РФ и освобождения всей территории Донецкой народной республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

25 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в результате успешных боевых действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Архангельское в ДНР.

«Населенный пункт Архангельское пусть небольшой, но весьма значимый в плане того, что наши подразделения продолжают двигаться, и это уже направление за Очеретино», — сказал Пушилин.

По его мнению, для российских войск могут открыться перспективы на других направлениях после взятия Архангельского, дальнейшее решение примет военное командование. Чиновник уточнил, что речь идет о возможном взятии Красноармейского и Дзержинска.

Ранее депутат Алексей Журавлев назвал взятие Архангельского успехом наступления ВС РФ.