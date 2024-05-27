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В НАТО заявили, что альянс готовится к «долгому конфликту» на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: альянс готовится к долгому конфликту на Украине

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Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовится к долгому конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо готовиться к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования [Украины]», — пояснил генсек Североатлантического альянса.

До этого Столтенберг анонсировал создание структуры для поставок оружия ВСУ.

По его словам, бюджет на эти цели пока не согласован. Однако Столтенберг до этого заявлял, что необходимо создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на ежегодную сумму $100 млрд. Он подчеркнул, что поставки вооружения должны идти на Украину непрерывным потоком, так как в прошлом задержки и невыполнения обещаний имели серьезные последствия.

Также американский военный аналитик Джон Дени не исключил, что после 75 лет своего существования НАТО может исчезнуть.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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