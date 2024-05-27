В НАТО ответили на вопрос о начале подготовки солдат на Украине

У НАТО нет намерений начинать тренировать солдат непосредственно на территории Украины. С таким утверждением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины», — сказал генсек альянса.

При этом он добавил, что в США собираются согласовать некие «новые рамки» внутри НАТО, которые позволят более эффективно помогать Киеву в том числе и с подготовкой солдат.

Столтенберг также подтвердил свою позицию по снятию запрета для ВСУ на нанесение ударов по российской территории. По его мнению, украинским войскам следует разрешить бить по «военным целям» в РФ. Он назвал это «самообороной».

Слова генсека НАТО уже прокомментировала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, которая выразила недоумение по поводу позиции Столтенберга и призвала западные страны действовать осторожно.

Ранее НАТО обвинили в подготовке ударов по РФ при помощи разведдронов.