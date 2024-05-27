Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО ответили на вопрос о начале подготовки солдат на Украине

Столтенберг: НАТО не планирует начинать подготовку солдат на территории Украины

close
100%
Reuters

У НАТО нет намерений начинать тренировать солдат непосредственно на территории Украины. С таким утверждением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины», — сказал генсек альянса.

При этом он добавил, что в США собираются согласовать некие «новые рамки» внутри НАТО, которые позволят более эффективно помогать Киеву в том числе и с подготовкой солдат.

Столтенберг также подтвердил свою позицию по снятию запрета для ВСУ на нанесение ударов по российской территории. По его мнению, украинским войскам следует разрешить бить по «военным целям» в РФ. Он назвал это «самообороной».

Слова генсека НАТО уже прокомментировала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, которая выразила недоумение по поводу позиции Столтенберга и призвала западные страны действовать осторожно.

Ранее НАТО обвинили в подготовке ударов по РФ при помощи разведдронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами