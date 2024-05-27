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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Мэрия сообщила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock

В Белгороде и Белгородском районе утром 27 мая объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белгородской мэрии.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на 27 мая уничтожили над Белгородской областью один украинский дрон.

О жертвах и разрушениях министерство не сообщает. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, во время ночной атаки беспилотника, водитель пожарной части получил несовместимые с жизнью ранения, еще три человека пострадали. Один дрон упал на территорию автомобильной заправочной станции в городе Ливны.

До этого РИА Новости сообщало, что под Орском в Оренбургской области упал беспилотник. Гражданские объекты не пострадали. Также не было угрозы местным жителям.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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