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Несколько беспилотников сбили в Геленджике

Кондратьев: системы ПВО сбили украинские БПЛА над Геленджиком, здание повреждено

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РИА Новости

Над территорией Геленджика ночью сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО», — написал он, не уточнив их количество.

В результате атаки в селе Криница обломками одного из беспилотников было повреждено недостроенное здание. В хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, произошло возгорание, которое было потушено.

По предварительной информации, подчеркнул губернатор, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы, добавил Кондратьев.

Утром 27 мая Минобороны РФ сообщало, что над российскими регионами, в том числе над Кубанью, уничтожили и перехватили 12 беспилотников.

До этого сообщалось, что беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области,

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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