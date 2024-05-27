Несколько беспилотников сбили в Геленджике

Над территорией Геленджика ночью сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО», — написал он, не уточнив их количество.

В результате атаки в селе Криница обломками одного из беспилотников было повреждено недостроенное здание. В хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, произошло возгорание, которое было потушено.

По предварительной информации, подчеркнул губернатор, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы, добавил Кондратьев.

Утром 27 мая Минобороны РФ сообщало, что над российскими регионами, в том числе над Кубанью, уничтожили и перехватили 12 беспилотников.

До этого сообщалось, что беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области,

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.