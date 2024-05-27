Нехватка взрывчатки сказалась на военной помощи Украине

Нехватка взрывчатых веществ в Европейском Союзе замедляет производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным издания, после окончания холодной войны многие страны ЕС были вынуждены или заметно снизить производство боеприпасов из-за резкого падения спроса, либо полностью закрыть производство. Так, Британия закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году, отмечают авторы статьи. В других странах многие заводы были либо приватизированы, либо законсервированы. Сейчас последний в ЕС крупный завод по производству тротила расположен на севере Польши.

На фоне данных трудностей, сообщает издание, многие поставщики снарядов ищут взрывчатые вещества за рубежом, в том числе в Индии или Японии. В то же время они опасаются, что произведенные там вещества из-за низкого качества могут повредить саму военную технику и вооружения.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что помощь Киеву со стороны стран Запада должна оставлять пространство для возможного начала переговоров и заключения мира.

Ранее на Западе назвали российское оружие, способное усложнить работу украинской системы ПВО.