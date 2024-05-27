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Утечки в Минобороны Британии многократно выросли

Количество утечек в минобороны Британии выросло в пять раз за последние годы

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Число утечек из минобороны Британии увеличилось почти в пять раз с 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2023 году произошло более пятисот случаев утечек данных из британской минобороны, при этом за пять лет до этого было отмечено 117 подобных эпизодов. В большинстве случаев речь идет о «неавторизованном раскрытии» информации. Кроме того, были выявлены случаи утечки данных в результате потери компьютерного оборудования или бумажных документов.

По данным издания, в прошлом году Управление британского комиссара по информации оштрафовало Минобороны Британии на $445 тыс. после того, как были опубликованы персональные данные более 260 сотрудников ведомства. Комментируя приведенную статистику, теневой министр обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джон Хили обвинил правительство консерваторов в «слабом подходе к кибербезопасности».

До этого ФСБ России выявила факты британской разведдеятельности в Херсонской области в интересах Киева.

Ранее экс-разведчик Британии оценил степень вовлеченности страны в украинский конфликт.

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