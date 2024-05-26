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МО Швеции ответило на вопрос о праве Украины бить западным оружием по России

Глава минобороны Швеции Йонсон: Украина вправе атаковать западным оружием по РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

Украина вправе вести самооборону посредством боевых действий по «территории соперника», пока это не противоречит законам проведения военных операций. К такому выводу пришел глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон в интервью местной газете Hallandsposten.

«Украина имеет право защищаться путем ведения боевых действий, направленных против территории противника», — утверждает министр.

При этом глава ведомства сослался на международное право суверенных государств.

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — подчеркнул Йонсон.

По его мнению, шведское правительство должно следовать означенной позиции не только «за закрытыми дверями», но и открыто.

В ноябре Йонсон уведомил, что Швеция поставила Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Позднее глава шведского минобороны сообщил, что власти страны продолжают обсуждать поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился рассмотреть при условии вступления в НАТО.

Ранее глава минобороны Швеции предупредил Украину о долгом конфликте.

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