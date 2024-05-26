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Подросток пострадал при взрыве ракеты в Херсонской области

РИА: подросток в Херсонской области пострадал при взрыве ракеты

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Haggardous50000/Shutterstock

Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом.

У подростка диагностированы осколочные ранения, отметил источник. При этом в населенном пункте нет военных объектов, поэтому использование подобной ракеты для террора местного населения неясна.

До этого ВСУ в День Победы обстреляли населенный пункт в Херсонской области. Они нанесли удар по жилому дому в Великой Лепетихе. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, ранения получил 20-летний молодой человек.

Сальдо заявил, что его доставили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.

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