В Оренбургской области рухнул беспилотник

В Оренбургской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает местный портал Orsk.ru со ссылкой на источники.

В публикации не уточняется, где именно рухнул дрон, однако утверждается, что инцидент обошелся без серьезных разрушений.

26 мая российское Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять произведенных в Соединенных Штатах ракет ATACMS, 32 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».

До этого глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит удары по России при помощи разведывательных беспилотников.

Ранее украинские войска обстреляли село в Курской области.