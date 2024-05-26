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На Украине начали искать уклонистов с помощью подкупа пенсионеров

ТАСС: на Украине начали подкупать пенсионеров за информацию об уклонистах

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Илья Питалев/РИА Новости

Военкоматы в нескольких регионах Украины стали подкупать пенсионеров, чтобы те рассказывали об уклонистах от мобилизации. Об этом рассказали ТАСС очевидцы.

Один из источников агентства заявил, что сотрудники украинских военкоматов приходят к пенсионерам и вербуют их, подговаривая сдавать уклонистов за денежное вознаграждение.

Житель Киевской области рассказал, что по новому закону о мобилизации украинские военнообязанные должны зарегистрироваться в электронном реестре. Такая заявка станет основанием для мобилизации, но повестки приходят даже тем, кто ее не подавал. В итоге многие люди подают заявки по неправильным адресам.

Третий собеседник агентства подчеркнул, что после принятия нового закона о мобилизации страх и возмущение в обществе достигли предела.

До этого американский телеканал CNN рассказал, что гражданам Украины предоставляют недостаточно информации о ходе мобилизации на территории страны. Такое заявление сделал боец 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Галас. По его словам, большинство людей не знает, что на самом деле происходит в рядах армии. Мужчина добавил, что властям следует оповещать жителей о ситуации в боевых бригадах.

Ранее на Украине придумали новый способ поиска граждан, уклоняющихся от службы в армии.

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