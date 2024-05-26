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ВСУ атаковали беспилотниками село в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе село Муром в Белгородской области

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

Гладков отметил, что первый дрон упал и сдетонировал, из-за чего повреждения получил инфраструктурный объект. От этого без света осталось сельскохозяйственное предприятие. Губернатор написал, что аварийные бригады начнут ремонтировать объект после согласования с Минобороны РФ.

Второй упавший дрон взорвался и повредил легковой автомобиль, который стоял рядом с частным домом. На месте происшествия работают оперативные службы.

Утром 26 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью.

До этого Минобороны России сообщало, что в ночь на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 беспилотников над территорией Российской Федерации.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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