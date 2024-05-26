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Чешский наемник спрогнозировал окружение ВСУ российскими войсками

Lidovky: вклинения ВС РФ в оборону ВСУ позволят им окружать целые участки фронта

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РИА «Новости»

Российским военнослужащим удалось вклиниться в линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ), что может привести к окружению определенных участков украинской обороны. Об этом в ходе интервью для газеты Lidovky заявил чешский наемник с позывным «Павел».

В ходе беседы журналисты обратили внимание, что бойцы Вооруженных сил РФ вклинились в оборону украинских войск на многих участках фронта. По словам корреспондентов, подобная ситуация наблюдается по всей линии соприкосновения.

«Из каждого «выступа» (образовавшегося во время наступления России. — «Газета.Ru») можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки (обороны ВСУ к северу и югу от выступов. — «Газета.Ru»)», — сказал наемник.

Он выразил уверенность, что российские войска и дальше продолжат продвигаться в зоне боевых действий.

Также в материале издания приводятся мнения разных участников конфликта на Украине. Многие из них не верят в способность ВСУ сдержать ВС РФ даже с учетом последнего пакета американской помощи. Военнослужащие уверены, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не поможет изменить ситуацию на поле боя.

26 мая глава американской компании MOSAIC, занимающейся вопросами безопасности, Тони Шиена заявил о нежелании иностранных частных военных компаний (ЧВК) вмешиваться в конфликт на Украине. Как он сказал, причина заключается в неразберихе и сложностях на фронте.

Ранее украинский генерал оценил оборонные сооружения в Киевской области.

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