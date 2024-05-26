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Американские военные не участвуют в параде в День независимости Грузии

Военные США впервые за несколько лет не приняли участие в параде в Грузии

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Depositphotos

Американские военнослужащие впервые за несколько лет не участвуют в параде по случаю Дня независимости Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Парад проходит в Тбилиси на площади Свобод. Трансляцию мероприятия ведут местные телеканалы.

В прошлые годы один отряд американских военных вместе с представителями подразделений грузинской армии маршировал на параде и присутствовал на церемонии присяги новобранцев. Отмечается, что в этом году в параде приняли участие лишь грузинские подразделения.

24 мая председатель комитета по процедурным вопросам и правилам грузинского парламента Ираклий Кадагишвили заявил, что власти страны подвергаются давлению и шантажу со стороны своих западных партнеров.

Незадолго до этого стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии заявил, что еврокомиссар намекнул ему на повторение судьбы Фицо.

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