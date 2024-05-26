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Боец ВС РФ рассказал, как выжил после выстрела в голову украинскими солдатами

Мобилизованный из ДНР Белица выжил после выстрела в голову и пыток в плену у ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий Сергей Белица выжил после того, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили ему в голову и пытали в плену. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что мужчина родом из Донецкой народной республики (ДНР). В феврале 2022 года его мобилизовали, а в январе следующего года он попал в плен к украинским солдатам.

«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову», — вспомнил Белица.

Он рассказал, что в результате пуля прошла навылет. Благодаря этому военному Вооруженных сил РФ удалось выжить.

После того как напавшие на него украинские солдаты отошли на безопасное расстояние, мужчина попытался найти сослуживцев и выбраться с поля боя. Однако в этот момент его заметили другие бойцы ВСУ, которые приняли российского военнослужащего за одного из своих товарищей. По словам Белицы, сначала ему оказали медицинскую помощь и только потом обнаружили на его форме опознавательные знаки ВС РФ.

Тогда украинские военные начали допрашивать и пытать мужчину, в том числе намеренно ранив в ногу. Более того, представители ВСУ убеждали пленного, что ему уже не выбраться.

Но, по информации агентства, в марте 2023 года Москва и Киев произвели обмен военнопленными. Одним из российских солдат, которым позволили вернуться в родную страну, стал Белица. Впоследствии его отправили на лечение в больницу, расположенную в подмосковном городе Подольске.

Ранее раненый военный ВС РФ провел три недели в блиндаже в зоне спецоперации и выжил.

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