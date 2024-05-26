Британский аналитик предрек реакцию РФ на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО

Запад получит масштабный ответ от России, если США разрешат Киеву наносить удары по российской территории американским оружием. Об этом предупредил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

При таком сценарии Россия начнет атаковать базы Соединенных Штатов по всему миру, и у Пентагона не хватит сил для противодействия РФ, считает эксперт.

«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России», — подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не поддерживает предложение разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России оружием, которое Киеву поставляет Североатлантический альянс.

25 мая Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине атаковать Россию.