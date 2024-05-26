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Приграничный российский город попал под обстрел ВСУ

Украина обстреляла город Шебекино в Белгородской области из РСЗО

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На данный момент разрушения зафиксированы в 7 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — написал глава области.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают оперативные и аварийные службы.

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет РСЗО «Вампир» в небе над Белгородской областью.

Атаки ВСУ по городу привели к тому, что 12 белгородцев получили ранения и были доставлены в больницы, в их числе один ребенок, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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