В Севастополе выключили сирены воздушной тревоги

В крымском Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом доложил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — указывается в публикации.

Уточняется, что в этот раз тревожные сирены не умолкали на протяжении 13 минут. Из-за режима повышенной воздушной опасности в городе на время остановили движение морского и наземного общественного транспорта.

Некоторое время назад Развожаев сообщил о продолжающихся учениях Черноморского флота (ЧФ) России. Согласно его информации, тренировки будут продолжаться в районе Северного и Южного молов. Расчеты противоподлодочной и противодиверсионной обороны (ППДО) проведут учебные занятия со стрельбой из нескольких видов стрелкового оружия.

Перед этим Развожаев заявил об отражении атаки БПЛА на Севастополь стрелковым оружием.

Ранее в Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ.