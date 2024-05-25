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В Севастополе выключили сирены воздушной тревоги

Глава Севастополя Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе

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Евгений Биятов/РИА Новости

В крымском Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом доложил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — указывается в публикации.

Уточняется, что в этот раз тревожные сирены не умолкали на протяжении 13 минут. Из-за режима повышенной воздушной опасности в городе на время остановили движение морского и наземного общественного транспорта.

Некоторое время назад Развожаев сообщил о продолжающихся учениях Черноморского флота (ЧФ) России. Согласно его информации, тренировки будут продолжаться в районе Северного и Южного молов. Расчеты противоподлодочной и противодиверсионной обороны (ППДО) проведут учебные занятия со стрельбой из нескольких видов стрелкового оружия.

Перед этим Развожаев заявил об отражении атаки БПЛА на Севастополь стрелковым оружием.

Ранее в Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ.

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