Взрывы прогремели на юге Украины

В городе Херсон, расположенном на юге Украины, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает местная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

Незадолго до этого о взрывах сообщалось в украинских городах Харькове, Чернигове и Кропивницком.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.