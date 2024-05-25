Армия России ликвидировала оружейный склад на Украине

Армия России нанесла сокрушительный удар по хранилищу вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенному на территории торгового центра «Эпицентр» в Харькове. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в силовых структурах.

«В Харькове ВСУ используют тактику «живого щита», — рассказал собеседник агентства.

В материале отмечается, что украинские войска расположили военный ангар и командный пункт в одном торговом центре, который был обнаружен российской разведкой.

«По военному объекту в ТЦ «Эпицентр» нанесен ракетный удар», — заключается в публикации.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что расположенном на северо-востоке Украины городе, прогремела серия взрывов. Согласно его информации, в одном из спальных районов Харькова произошло по меньшей мере десять очень громких хлопков.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.