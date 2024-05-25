В посольстве России указали на риск Украины лишиться своих территорий

Украина рискует потерять большую часть территорий, если власти США проигнорируют инициативы России по мирным переговорам. Об этом предупредил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

«Если предложения РФ по мирным переговорам опять проигнорируют в Вашингтоне, украинцы потеряют намного больше территорий», — спрогнозировал дипломат.

Согласно мнению сотрудника дипмиссии, Соединенные Штаты специально стараются переставить все «с ног на голову», заявляя, что Россия якобы не готова к мирным обсуждениям с Украиной.

По его оценке, грядущий «саммит мира» является профанацией, нацеленной на отвлечение международного сообщества от реальных проблем и подменой серьезной дипломатической работы на пустословие.

Антонов обратил внимание, что любые договоренности между Москвой и Киевом «должны учитывать ситуацию «на земле», отступление Российской армии исключено.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что мирный саммит по Украине, назначенный на 15-16 июня в Швейцарии, рискует превратиться в громкую, но бессмысленную пиар-акцию, потому что Россия в переговорах принимать участие не будет.

Ранее Зеленский заявил, что Киев назовет условия Украины на мирном саммите