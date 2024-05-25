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У операторов БПЛА группы Амура появились FPV-дроны

RT: у операторов БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» появились FPV-дроны

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Павел Лисицын/РИА Новости

У операторов беспилотников группы Амура из спецназа «Ахмат» появились FPV-дроны на оптоволокне. Об этом рассказал командир с позывным Амур в интервью RT.

Военнослужащий отметил, что его группа уже успела поразить одним из новых дронов танк ВСУ. По его словам, БПЛА на оптоволокне обходят все имеющиеся у ВСУ средства радиоэлектронной борьбы.

Бойцы также используют новые FPV-дроны с регулятором частот, подчеркнул военнослужащий.

«Мы взлетаем на одной частоте, нас задавили — мы переходим на следующую. И так — пока не выявляем, на какой частоте у нас открыто небо», — пояснил Амур.

Отмечается, что имеющиеся на вооружении бойцов БПЛА Supercam, почти неуязвимы: операторы залетают в тыл врага и бьют по целям.
Амур сказал, что лес, в котором работает группа, военные ВСУ называют проклятым.

До этого сообщалось, что бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с многочастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский солдат спасся после ударов семи FPV-дронов ВСУ.

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Операция на Украине
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