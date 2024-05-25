Российский дрон в воздушном бою сбил украинскую «Бабу Ягу»

Российский дрон в воздушном бою уничтожил украинский ударный гексакоптер типа «Баба Яга». Кадры беспилотной дуэли опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, оператору российского дрона удалось засечь в воздухе украинский ударный БПЛА «Баба Яга», летевший в сторону позиций наших войск для сброса мин. Оценив обстановку, боец принял решение атаковать.

«Оператор дрона зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник. Он взорвался и упал на нашей территории, не причинив вреда российским военнослужащим и объектам», — отметил губернатор.

24 мая сообщалось о захвате первого рабочего экземпляра украинского дрона-гексакоптера «Баба-Яга». Морпех с позывным «Самурай» вместе с товарищами подловили тяжелый дрон и сбили из пулемета так, что встроенная взрывчатка не сдетонировала, а сам БПЛА после падения остался цел.

Ранее сообщалось, что российские бойцы научились уничтожать дроны «Баба-Яга» с помощью тепловизоров.