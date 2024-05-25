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Сырский попросил США и НАТО усилить ПВО Украины

Сырский и Умеров обсудили с представителями США и НАТО усиление ПВО Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что совместно с министром обороны страны Рустемом Умеровым провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим группы по оказанию военной помощи Украине генерал-лейтенантом США Антонио Агуто.

Они обсудили ситуацию на фронте, обеспечение украинских войск техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами «в соответствии с заявленным пакетом помощи».

«Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в городах Украины», — написал Сырский.

Он добавил, что во время разговора поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за «последовательную и непоколебимую» поддержку страны.

До этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину, но не планирует использовать свою систему противовоздушной обороны для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) или отправлять туда военнослужащих.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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