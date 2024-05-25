В Германии предложили создать в ЕС многомиллиардный оборонный фонд

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (партия «зеленых») призвал создать в Европейском союзе фонд объемом около €500 млрд для финансирования оборонных проектов. Его слова приводит Funke.

По его словам, сейчас европейская безопасность находится под серьезной угрозой, страны ЕС должны объединиться для решения этой проблемы. Одной из мер для этого он назвал оборонный фонд.

Хофрайтер призвал использовать эти средства в том числе для укрепления европейской инфраструктуры. Например, создать более качественные дороги, мосты и железнодорожные пути, которые важны не только для путешествий и экономики, но еще являются основой обороноспособности стран ЕС.

Также депутат высказал мнение, что Украине необходимо позволить использовать западное оружие против российских истребителей над территорией РФ.

При этом Хофрайтер не поддержал предложение об отправке европейских наземных войск на Украину.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали остальные страны Европейского союза создать щит противовоздушной обороны для своей защиты из-за опасений перед Россией.

Ранее на Западе назвали российское оружие, способное усложнить работу украинской системы ПВО.