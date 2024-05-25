Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

До этого украинские войска атаковали село Ясные Зори Белгородского района с помощью беспилотника.

В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами удалось оперативно ликвидировать очаг.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов Белгородской области: села Красное и Муром Шебекинского городского округа, село Малиновка Белгородского района.

Ранее российские военные уничтожили три катера-беспилотника ВСУ недалеко от Крыма.