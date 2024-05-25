В Белоруссии заявили, что страна оснащена самыми современными образцами оружия

Армия Белоруссии оснащена самыми современными образцами вооружения и имеет все для защиты страны. Об этом заявил журналистам министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает Telegram-канал Минобороны страны.

«Белорусская армия сегодня имеет все необходимое для защиты своей страны. Она мобильна, оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. Но главная ценность — это люди, добросовестно выполняющие свои обязанности», — сказал Хренин, выступая перед новым пополнением, принимающим присягу в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре.

Он добавил, что необходимо надежно оберегать настоящее и будущее страны на фоне «непростой обстановки» у границ Белоруссии.

7 мая армия Белоруссии по распоряжению президента Александра Лукашенко провела внезапную проверку средств — носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). В готовность к выполнению задач был приведен дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Ранее Белоусов прибыл в Минск на встречу с министром обороны Белоруссии Хрениным.