В НАТО сообщили, что не собираются брать Украину под свой противовоздушный зонтик

НАТО будет продолжать поддерживать Украину, но не планирует использовать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) для непосредственной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) или отправлять на Украину военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг немецкой газете Welt am Sonntag.

«Мы не имеем планов отправлять войска на Украину или брать Украину под натовский «защитный зонтик», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс «не станет стороной конфликта».

При этом он отметил, что Североатлантический альянс «готовится играть большую роль для Киева при координации поддержки безопасности и обучении». Столтенберг добавил, что это требует долгосрочных финансовых обязательств.

До этого Столтенберг заявил, что создание единой европейской армии не имеет смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.

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