Власти Харьковской области признали успехи ВС РФ под Купянском

Вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать обстановку после ряда успехов российских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, на Купянском направлении силы РФ имеют частичный успех, ситуация там напряженная. Силы обороны Украины принимают активные меры по стабилизации обстановки.

В этот же день Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины в общей сложности эвакуировано 11 090 человек.

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Харьковской области.

Ранее главком ВСУ Сырский признал сложной ситуацию на Купянском направлении.