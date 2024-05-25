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Власти Харьковской области признали успехи ВС РФ под Купянском

Власти Харьковской области признали ряд успехов ВС РФ на Купянском направлении

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать обстановку после ряда успехов российских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, на Купянском направлении силы РФ имеют частичный успех, ситуация там напряженная. Силы обороны Украины принимают активные меры по стабилизации обстановки.

В этот же день Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины в общей сложности эвакуировано 11 090 человек.

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Харьковской области.

Ранее главком ВСУ Сырский признал сложной ситуацию на Купянском направлении.

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Операция на Украине
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