На Тайване не ожидают перерастания учений армии Китая в вооруженный конфликт

Проводимые Китаем в районе Тайваня учения армии и флота едва ли перерастут в открытый вооруженный конфликт. Такое мнение выразил глава Центра по исследованию политики, ВС и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу, сообщает ТАСС.

Эксперт назвал учения «акцией военного принуждения», однако отметил, что они «не смогут преодолеть порог войны».

«Это укус гусеницы шелкопряда, а не заглатывание кита», — символично сказал Оу Сифу.

Он пояснил, что свою роль в этой ситуации играет и американский фактор, то есть поддержка Тайваня со стороны США. Кроме прямого влияния Сифу напомнил и о косвенном, которое заключается в ограничении доступа Народно-освободительной армии Китая к наиболее современным военным технологиям, что сдерживает развитие Вооруженных сил Китая.

«По этой причине Вашингтон уделяет большее внимание Индо-Тихоокеанскому региону, а обмены Тайваня и США в сфере безопасности и сотрудничество значительно усилились в последние годы», — подчеркнул эксперт.

23 мая Минобороны КНР сообщило о начале военных учений в зоне вокруг острова Тайвань. Военные проведут совместное патрулирование для проверки боевой готовности и нанесения точных ударов по ключевым целям.

В тот же день военных на Тайване привели в состояние повышенной готовности. Командование перевело на усиленный режим службы морские и сухопутные силы, ракетные подразделения, подняло в воздух истребители.

Ранее в США объяснили, почему военные учения Китая вокруг Тайваня проводятся именно сейчас.