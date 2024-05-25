В подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР

Экс-сотрудники МВД Грузии, ставшие наемниками на стороне Украины, сейчас расквартированы в жилом секторе на территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил представитель пророссийской подпольной организации «Дозор».

По его словам, такие данные были предоставлены активистами, которые сами находятся в этом населенном пункте. Представитель уточнил, что обычно военные в крупных городах задействованы на блокпостах или у госпиталей, чтобы не выделяться.

«Этого нельзя сказать о наемниках из Европы. Своего присутствия они не скрывают, как, к примеру, выходцы из Грузии, бывшие сотрудники МВД, расквартированные в жилых районах в Константиновке», — уточнил представитель организации.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что страны НАТО помогают в массовой переброске на Украину террористов из других регионов мира.

По его словам, ведомство фиксирует переброску наемников с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используют для дальнейшей террористической экспансии в страны СНГ.

Издание Business Insider писало, что иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке.

Ранее наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине.